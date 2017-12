Rodrigo Hilbert lança o livro As Deliciosas Receitas do Tempero de Família, baseado em seu programa no canal GNT. Hoje, na Cultura do Conjunto Nacional.

O opening da exposição M – de Marilyn a Madonna é hoje. Na Galeria Roberta Britto.

Ana Cristina Bernardes e Cristina Cataldi Pedrosa fazem hoje a primeira reunião da confraria O Vinho e Elas.

Acontece hoje, no Centro Brasileiro Britânico, a exposição Compartiarte. Com parte da renda das obras vendidas revertida ao Graacc.

E a suprema corte em peso baixou, anteontem, no restaurante Piselli, em SP. Na mesma mesa jantaram Luís Roberto Barroso, Teori Zavascki e Cármen Lúcia.

É da Abicab, não do Ibope, a informação de que a venda de amendoins aumentou 30% entre maio e julho deste ano — em comparação com o mesmo período de 2013.