A Forbes Brasil e a GS&MD Gouvêa de Souza anunciam, hoje, os vencedores da premiação Os Melhores do Varejo. Na sede Higienópolis do Iate Clube de Santos.

Luiz Tripolli recebe o trio Los Fellas para noite de jazz. No Café dos Prazeres.

Arnaldo Jabor, Rosana Jatobá e Marcio Attala, entre outros, farão palestra no Encontro Nacional das Empresas de Asseio e Conservação. Do dia 4 ao 10, em Campos do Jordão.