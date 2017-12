Luiz Hermano abre exposição amanhã na Galeria Paralelo. Bem no dia em que faz 60 anos. Sua última mostra no circuito paulistano foi realizada em 2010.

A exposição Túnel do Tempo do Design Gráfico no Brasil abre hoje. No Sesc Pompeia.

O preview do SP-Arte/Foto é hoje. No Shopping JK.

Sou Fujimoto, premiado arquiteto japonês, está no Brasil. Faz palestra hoje, no Masp.

O Notas Contemporâneas do MIS, misto de bate-papo e show, recebe hoje o músico Carlinhos Brown.

Alice Ferraz embarcou para Estocolmo, na Suécia. Levou, na mala, doze marcas brasileiras com o intuito de abrir portas da moda nacional por lá – e comemorar uma parceria com o e-commerce walmar.com.

Felipe Massa vai participar do desafio do balde de água gelada – campanha mundial contra a esclerose lateral amiotrófica. E desafiou o companheiro de F-1 Daniel Ricciardo e… Galvão Bueno a fazerem o mesmo.