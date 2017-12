John Travolta foi flagrado, anteontem, jantando no Fasano. No Brasil para a Labace, feira de aviação em Congonhas, é a terceira noite que aparece por lá.

Viviane Kulczynski levou o prêmio de Novos Talentos da Capital Fashion Week pela coleção Cobogó – anteontem, em Brasília.

Cinquenta Anos Esta Noite, de José Serra, esgotou. Foram vendidos 21 mil exemplares. A Record encomendou mais 15 mil.

Acontece hoje o Concurso Hípico Quinta da Baroneza, em Bragança Paulista.

Também hoje acontece o lançamento de Una Isi Kayawa – O Livro da Cura. No Instituto Tomie Ohtake.

Fernanda Young, Monica Figueiredo, Silvia Poppovic, Ana Carvalho Pinto, Kitty Salles de Oliveira, Fernanda Pires, Annelise Salles e Marta Meyer são as embaixatrizes do evento Quilos de Seda, pilotado por Eliane Gamal. Dias 21, 22 e 23, na loja Safira.

O livro Izakaya – Por Dentro dos Botecos Japoneses será lançado, segunda-feira, na Cultura do Conjunto Nacional.

Luis Felipe Salomão, do STJ, lança, no mesmo dia, segunda edição de seu livro. No Largo São Francisco.

Hoje, o MIS apresenta duas sessões do espetáculo Penélope – a Repórter Cor-de-Rosa.

Cecília Petronilho, Luis Pezo Lanfranco e Sabine Eggers lançam livro na Cultura do Shopping Villa-Lobos. Hoje.

No meio político, há uma certeza. Nem Marina nem o PSB têm outra saída a não ser lançar a vice de Eduardo Campos para disputar a presidência. Seria uma opção perde-perde.