Cacá Diegues cancelou o lançamento do livro Vida de Cinema, ontem, em SP. Motivo? Os aeroportos do Rio e SP estavam operando com restrições e a editora preferiu que o cineasta não passasse por estresse.

Acontece hoje a estreia da peça Me Segura, Senão Eu Pulo!. No Teatro Jaraguá.

Hamlet ao Molho Picante também estreia hoje. No Teatro Raul Cortez.

Abre hoje a exposição Histórias Mestiças, no Instituto Tomie Ohtake.

Fernando Fernandez, da Unilever, faz palestra hoje na FEA/USP.

Amanhã o HSBC apresenta o show homenagem 100 Anos de Dorival Caymmi, de Nana, Dori e Danilo.

A Galeria Nara Roesler arma bate-papo entre Vik Muniz e o bioengenheiro pesquisador do MIT Tal Danino. Amanhã.

De um sábio empresário, ontem, sobre a tragédia que matou sete pessoas, entre elas Eduardo Campos. “Não é verdade que a vida é curta: ela é, sim, incerta…”.