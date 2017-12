A Trevisan Editora convida para sessão de autógrafos do livro Família Empresária de Batom e Salto Alto, de Vanessa Gramani. Segunda-feira, na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi.

Patricia Mattos faz coquetel na Daslu do Shopping Cidade Jardim. Dia 12.

José Miguel Wisnik, João Adolfo Hansen e Luiz Roncari se encontram para debater literatura, dia 12, na Livraria da Vila da Fradique.

Como parte das comemorações pelos 187 anos de criação dos cursos jurídicos no Brasil, a Faculdade de Direito da USP promove, segunda, ato em homenagem ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, intitulado Pela Verdade e Memória do Brasil.

O Insper e a editora Elsevier lançam, dia 11, o livro A Via Democrática, organizado por Simon Schwartzman. Na sede do instituto.

A Pinacoteca abre as exposições Leonilson: Truth, Fiction e Arte Construtiva. Hoje.

A Lacoste arma a festa Life is a Beautiful Sport, com a banda de pop punk francês The Aikiu. Hoje, na Galeria Baró.

Emerson Fittipaldi participa do lançamento do programa nacional de segurança no trânsito da Michelin. Dia 12, no Hotel Grand Mercure.