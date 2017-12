Glória Maria comanda bate-papo sobre viagens durante almoço, hoje, na loja da Versace dos Jardins.

Jocy de Oliveira lança livro, hoje, na Cultura do Iguatemi.

Amanhã, Edo Rocha faz o mesmo no Bar des Arts.

O Consulado da Nova Zelândia inaugura novo escritório. Amanhã, na Av. Paulista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Osesp faz turnê, a partir do dia 17, por Salvador, Rio, BH, Porto Alegre e Curitiba. Comemorando seus 60 anos. Com apoio do Itaú.