Aldo Rebelo confirmou presença no 4º Forum Nacional do Esporte, evento do Lide. Dia 28, no hotel Grand Hyatt.

Alice Ferraz comemora os 2 milhões de views que a Fhits TV acabou de atingir no YouTube, após um ano de vida.

A Pauliceia vai ganhar nova festa sunset. Alessandro Ávila, André Bordon, Gabriel Nehemy, Gustavo Araújo, Marcelo Alcântara e Rodrigo Klumt Motta pilotam Small World. Sábado, no Jardim Guedala.

Fábio Porchat e Miá Mello estreiam a peça Meu Passado me Condena. Hoje, no Teatro Shopping Frei Caneca.

Andrew Hoskins, papa do selfie, estará no Masp, dia 19. Em fórum com apoio de Memória Votorantim, Aberje e Museu da Pessoa.