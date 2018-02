As news-adeptas ao estilo Michelle Obama podem começar a se agilizar. A partir de março, a Barneys começa a vender réplicas do modelo amarelo, de Isabel Toledo, usado pela primeira-dama no dia da posse. Cada peça irá custar US$ 1.500.

Elba Ramalho e Cesinha do Acordeon fazem show em homenagem a Iemanjá, no dia 2, na Estrela D’Água. Em Trancoso.

Franz Weissmann é tema de mesa-redonda, hoje, no Instituto Tomie Ohtake. Com Agnaldo Farias, Artur Lescher e Marcus de Lontra Costa falando sobre o livro do artista.

Bons ventos para Renato Kherlakian. Depois de ter-se afastado definitivamente da Zoomp, o estilista acaba de lançar sua RK Denim. Com 200 pontos de venda no Brasil.

O médico do ministro Ayres Brito, do STF, deve ter bons remédios contra azia que o de Lula não tem. Durante o Forum Mundial de Juízes, fim de semana, sugeriu à plateia: “Os juízes precisam ler mais poesia, romances e jornais para entender mais a realidade da sociedade.”

