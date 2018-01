Acontece hoje a abertura do 9° Festival de Cinema Latino-Americano. No Memorial da América Latina.

O Graacc arma jantar beneficente no Clube Sírio. Hoje.

É hoje a abertura da mostra Imovision 25 Anos, com a exibição do filme Bem-Vindo a Nova York. No Reserva Cultural.

O Teatro J. Safra será inaugurado amanhã, com a apresentação do monólogo Paixão, de Nathalia Timberg.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abre amanhã, na Pinacoteca de SP, a mostra de Mira Schendel – exatamente 26 anos após a morte da artista.

Marcelo Rubens Paiva autografa o livro E Aí, Comeu?. Amanhã, na Livraria da Vila da Fradique Coutinho.

Otávio Alabarse lança Um Divã no Campo de Batalha. Dia 29, na Cultura ds Paulista.

Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, desembarca no Brasil, dia 2 de agosto, para assinar parceria com a Fapesp.

Está saindo do forno Todo Aquele Imenso Mar de Liberdade, bio de Carlos Castello Branco. Do jornalista Carlos Marchi.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein, Mirella D’Elia, Sofia Patsch e Thais Arbex.