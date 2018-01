Guillermo Kuitca abre a exposição Filosofia para Princesas. Hoje, na Pinacoteca.

Também hoje, Lia Paris se apresenta no Na Mata Café.

Blubell é a atração do Estéreo MIS. Amanhã, no MIS.

Ana Carolina Gonsales inaugurou, essa semana, o quiosque Le Petit Express, no Shopping Paulista.

Luiz Cesar Faro e Mônica Sinelli lançam hoje o livro Ignácio Rangel – Elogio à Ousadia, com prefácio de Luciano Coutinho. No BNDES do Rio.

Piada que rolou na CBF ainda na era Felipão. Dilma e Aécio se prontificaram a ligar para o então técnico da seleção brasileira durante a Copa. Só Eduardo Campos acabou ficando para trás…