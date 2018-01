Celso Lafer recebeu, anteontem, o título de Doctor of the University, da Universidade de Birmingham, no Reino Unido.

Helinho Calfat lança sua coleção de acessórios masculinos na loja Ciça&Renata. Sábado.

É hoje a inauguração do Teatro Net SP, com Gilberto Gil cantando clássicos de João Gilberto. No Shopping Vila Olímpia.

A Companhia de Dança Maurício de Oliveira e Siameses participa do projeto Semanas de Dança no Centro Cultural São Paulo. De hoje até dia 27.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A CBF não procurou, até agora, técnicos estrangeiros para dirigir a seleção. Segundo se apurou, ontem, na confederação, a notícia acerca da proposta ao chilenoManuel Pellegrini é especulação.