Rafael Correa, presidente do Equador, participa de conferência na Faculdade de Direito da USP. Hoje.

José Augusto de Castro, da AEB, lança amanhã em São Paulo o Enaex.

Charlô arma festa em seu bistrô. Hoje.

A ESPM receberá Gilberto Carvalho, Haddad e Giancarlo Summa na cerimônia de abertura do SPMUN 2014. Hoje.

Fixados em vários pontos do metrô carioca, domingo, cartazes, em inglês, diziam: “See you again in 2016.”