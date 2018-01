A Hublot arma festa de encerramento da Copa, hoje. Em um casarão no bairro de Santa Teresa, no Rio.

Com show de Bell Marques, a Casa Pelé abre suas portas para a final do Mundial, entre Alemanha e Argentina. No Estádio do Morumbi.

O MIS abre a mostra Castelo Rá-Tim-Bum – A Exposição. Terça-feira.

Etgar Keret, autor israelense, aproveitará sua passagem por Paraty – a convite da Flip – para tirar alguns dias de férias com a mulher e o filho pelo Brasil.