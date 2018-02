O espetáculo A Reserva, com Irene Ravache, tem sessão especial neste domingo, no Teatro Sérgio Cardoso. Os ingressos podem ser trocados por 2 kg de alimentos não-perecíveis, a serem doados ao Gapa e às Casas André Luiz.

O barco do Greenpeace está em tour pelo Brasil. Atraca no dia 5 em Fortaleza, onde participa de duas reuniões, sobre energia renovável e oceanos. No dia 9 ocorre um encontro com donos de restaurantes cearenses para discutir o consumo de camarão.

Com o intuito de capacitar profissionais na área de educação e inclusão social, o instituto Apae vai realizar, a partir de sábado, o curso sobre deficiência intelectual e educação inclusiva. Matrículas já abertas.

Durante as comemorações do Ano-Novo Chinês, hoje, as 23 barracas de comidas típicas instaladas no bairro da Liberdade darão um destino ambientalmente correto ao óleo usado nas frituras. Será recolhido pela ONG Opech que encaminha os resíduos para fabricação de biodiesel.

O restaurante Varanda já está adaptado às condições de clientes portadores de necessidades especiais. Entre as mudanças estão incluídos um elevador e cardápio em braile.

Cerca de 30 mil funcionários do McDonald’s participaram do programa All Star, uma competição interna que premia os melhores funcionários com bolsas de estudo.

Parte da verba arrecadada na liquidação da Esencial, loja de Maria Helena Cabral, será revertida para a creche Nissia Rocha Cabral.

A Casa do Zezinho fez pedido de ajuda, em seu site, para o Orfanato Lar São Tiago, no Jardim Ângela. A campanha visa a centralizar doações para o orfanato, bastante danificado pelas recentes enchentes na capital.

