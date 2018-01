As festas Jackie Brown e Shout It Up agitam a Casa 92, em Pinheiros. Hoje.

O JK Iguatemi recebe a exposição Causa-efecto, da a espanhola Ana Soler. Hoje.

Abre hoje o peruano Nazca Restobar, na Faria Lima.

Antoni Muntadas e Clarissa Tossin inauguram mostra na Galeria Luisa Strina. Hoje.

Mara Gabrilli quase não conseguiu fazer o trajeto STF-Congresso, anteontem, em sua cadeira de rodas. “Péssimas calçadas da capital: entre o STF e a Câmara ou vc (sic) se aventura pelos buracos ou disputa espaço c/carros (sic) na rua”, postou no Twitter.