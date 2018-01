Quem passou pelo camarote da Sony, durante o jogo do Brasil em BH, sábado, reparou: Fernanda Montenegro não largava sua figa.

Luiz Tripolli recebe Roberto Sá para noite de jazz, no Café dos Prazeres. Hoje.

A Galeria Eduardo Fernandes faz abertura da exposição Pedra Caída, de Newman Schutze. Hoje.

Junior Schön, artista digital, foi convidado para fazer uma parceria com a galeria The Cult House de Londres. E vai expor suas obras na famosa feira London Art Fair.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Homem fantasiado de Batman e com um símbolo contra o nazismo no ombro tentou tirar uma foto com Alckmin. Foi impedido por seguranças de se aproximar do governador. Domingo, na convenção do PSDB.