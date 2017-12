Além das casas no Itaim e no Shopping Cidade Jardim, Ida Maria Frank inaugura um terceiro Due Cuochi. Segunda, no Morumbi.

O Aprendiz Celebridades e Christiano Cochrane armam brunch e leilão beneficente. Comandado por Rodrigo Faro e Daniele Valente – com show de Marina Lima e outros. Domingo, na Casa Itaim.

Helô Ricci e Fabio Queiroz armam sunset party na Arena Carrera, na Vila Madalena. Domingo.

Raul Boesel, Nahim, Amon Lima, Nico Puig e Pedro Nercessian comandam o Arraiá Celebridades do Bem, no Wood’s Bar, na Vila Olímpia. Domingo.

Pastoral Americana, premiado romance de Philip Roth, será adaptado para o cinema. Com Ewan McGregor no papel de Seymor Levov.