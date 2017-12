Nem mesmo Fernanda Montenegro resistiu. A atriz está arrumando as malas para assistir ao jogo entre Brasil e Chile, amanhã, no Mineirão. Pela Sony.

Belarmino e Ana Lúcia Iglesias abrem as portas do Rubaiyat Rio, no Jockey. Hoje.

O DJ Junior C agita o espaço Mini do Bar Numero, nos Jardins. Hoje.

Abre, domingo, a mostra A Ópera da Lua, da dupla osgemeos, no Galpão Fortes Vilaça, na Barra Funda. Entre as obras da mostra estará a maior escultura já realizada por eles.

Alckmin e Altino Prazeres Júnior, presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, têm pelo menos uma coisa em comum. Nada a ver com os trens paulistas. Ambos são… torcedores do Santos.