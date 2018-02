A empresa Bunge integra, com a Natura, Banco Real, Suzano e a Sabesp, a lista das dez melhores em sustentabilidade no país, segundo pesquisa da consultoria inglesa SustainAbility, em conjunto com o Programa da ONU para o Meio Ambiente.

A Sul América Capitalização, em parceria com o Banco de Idéias, lançou um título de capitalização online da empresa com foco em projetos socialmente responsáveis. 50% do valor do título será direcionado para instituições beneficentes.

O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo negocia parceria com a Associação Casa Hope para a construção de uma casa de apoio destinada a pacientes e seus acompanhantes.

Uma das ações do Dia Mundial do Voluntariado Lilly entrou para o Guiness Book. Trata-se da pintura do mural mais comprido do planeta. Executada por funcionários, a pintura se estende por cerca de 375 metros de extensão, em um muro na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos.

A Universidade Anhembi Morumbi, pelo Projeto Bartender, em parceria com a Diageo, capacitou 60 jovens para atuarem em bares, restaurantes, hotelaria e redes supermercadistas.

O Senac e o Centro Universitário Maria Antonia realizam, a partir do dia 25, a exposição Um Cartaz para São Paulo – (In)sustentabilidade Urbana, em comemoração do aniversário de São Paulo.

O Conselho Nacional de Justiça bolou a campanha Começar de Novo, destinada a incentivar a recolocação dos presos no mercado de trabalho, após o cumprimento de penas.

O Relatório Anual de Comunicação de Progresso no Pacto Global, da Copagaz, recebeu prêmio especial: foi qualificado como “Prática Notável” pela ONU.