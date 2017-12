Afrânio Affonso Ferreira Neto acaba de assumir a presidência do Helvetia Polo Country Club. Sua diretoria? José Eduardo Souza Aranha, Luiz Paulo Bastose Sylvio Coutinho.

O Café dos Prazeres, de Luiz Tripolli, recebe Daniel Boaventura para pocket show. Hoje.

Zapälla e Vert pilotam almoço na Bud Mansion. Hoje.

Acontece, hoje, o primeiro Arraial da Forneria San Paolo. No Itaim.

Mesmo com a vitória do Uruguai, ontem, um “maracanazo” será impossível. Um possível duelo com o Brasil pode ocorrer nas… quartas.