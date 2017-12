Silviano Santiago dividirá mesa, na Flip, com o escritor francês Mathieu Lindon. Outro nome confirmado é o do cartunista Claudius, que trabalhou com Millôr Fernandesna revista Pif-Paf. Estará na mesa O Guru do Méier, em homenagem a Millôr.

O Instituto Inhotim começou a aceitar o cartão Alelo Cultura. A operadora é a primeira a fechar parceria com o Vale Cultura para o pagamento de ingressos ao museu.

Thomas Saavedra inaugura novo espaço na Praça Benedito Calixto. Hoje.

Clibas Pacheco abre a mostra fotográfica Kibo, no MIS. Hoje.

Paulo Farkas Bitelman lança o livro Viagem Gastronômica à França, na Livraria da Vila da Fradique. Hoje.

Gary Hume e Daniel de Paula abrem, também hoje, exposição na galeria White Cube, na Vila Mariana.

Eduardo Guedes autografa o livro Sabores do Mundo, no Espaço Gourmet da Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Hoje.

Isabella Cury e Rafaella Cury Facchini pilotam coquetel da Blessed Home, no Square Hair & Care. Amanhã.

