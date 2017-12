Jaquese Paula Morelenbaum, Júlio Medaglia, Alaíde Costa e Zuza Homem de Mello são alguns dos confirmados no projeto Tom Jobim, 20 Anos de Saudade. Em julho, na Caixa Cultural.

José Serra lança livro. Terça, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Ao som de Chris Prado, a Festa da Música acontece sábado, no bistrô Villa Corsica. Nos Jardins.

O documentário Orgulho de Ser Brasileiro, de Adalberto Piotto, será exibido no King´s College de Londres. Segunda, antes do jogo do Brasil.

E termina segunda o crowdfunding para o jornalista Julio Cruz Neto conseguir publicar o livro Caranguejo do Saara, sobre o Rally Dakar.