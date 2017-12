Aécio foi centro de jantar, ontem, na casa de Andrea Matarazzo. Estavam previstas as presenças de FHC, Alckmin, Serra, governadores tucanos e outros participantes da convenção do PSDB, que acontece hoje.

Rodrigo Tavares, chefe de relações internacionais do governo paulista, foi convidado por Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, para integrar conselho sobre competitividade do órgão.

Antonio Perico e Walter Benvenuti inauguram o Antiquarius Grill na Alameda Lorena. Segunda-feira.

O advogado Horacio Bernardes Neto acaba de ser indicado para ser o novo secretário-geral da International Bar Association – principal organização mundial dos profissionais na área de direito.

Acontece hoje o Arraiá de Santa Clara, da agência Fun2U. No Clube Pinheiros.

O Ciao! Vino & Birra promete rodada de chope grátis a cada gol de Balotelli. Hoje, durante o jogo Itália e Inglaterra.

E, também hoje, Enio Squeff pinta um mural de 16m² sobre futebol na Galeria Ponto Art, na Vila Madalena.