Para quem quer descansar durante a Copa, o Spa Sete Voltas, de Myrian Abicair, tem programação especial.

A Faculdade de Direito da USP realiza nova edição do projeto Música nas Arcadas, com o Coral XI de Agosto. Hoje, no Largo São Francisco.

Luiz Restiffe, Juliano Libman e Enrico Celico armam a festa Gringaiada, a primeira da agência #HoyTiene. Hoje, no estádio do Morumbi.

Também hoje, acontece a inauguração do espaço Arena Carrera – para assistir aos jogos da Copa e depois festejar. Na Vila Madalena.

Hidetoshi Nakata, considerado o maior jogador de futebol da Ásia de todos os tempos, convida para inauguração, hoje, do Nakata.net Café. No Octavio Café.