Luís Figo estará no Brasil, sábado. Para a abertura de seu Dream Football– projeto social que busca novos talentos no futebol. Ao seu lado, Gabriel o Pensador, embaixador da ação no Brasil – patrocinada pelo Grupo Arbor.

A Officine Panerai lança, hoje, relógio em homenagem ao Brasil. Em jantar nos Jardins.

A Galeria Lume inaugura a exposição de fotografias Pelé: a Construção de um Rei. Hoje.

Acontece, hoje, leilão na Galeria Victor Hugo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Hyundai inaugura concessionária modelo na Av. Sumaré. Também hoje.

Ara Vartanian será homenageado em jantar na casa de Kate Moss. Hoje, em Londres.

Gigi Botelho abre a exposição sustentável Raquetes Verdes. Hoje, no Clube Harmonia.

E Gilberto Gil gravou ontem, no Rio, depoimento pedindo que a Câmara aprove a Lei Cultura Viva, de Jandira Feghali. O vídeo vai ao ar hoje.