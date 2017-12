Começa hoje o Música no Aeroporto. Entre os convidados, Hector Costita e Walmir Gil. Em Congonhas.

A Camerata Aberta recebe Bruno Mantovani, diretor do Conservatório de Paris. Hoje, no Sesc Bom Retiro.

A Motorola arma o Moto Music on Stage, com show da banda australiana Cut Copy. Hoje, no Audio Club.

Ana Lucia Comolatti e Sumaya Zogbi pilotam o bazar beneficente Primo Mercatto. Hoje e amanhã, no Morumbi.

Alexandre Furlan acaba de ser eleito como a voz dos empresários da América Latina na OIE – braço do setor que atua em órgãos como ONU e G-20.

Inaugurado terça, na Praça das Artes, o Centro Aberto de Mídia – que oferece estrutura a jornalistas não credenciados pela Fifa – já recebeu mais de 200 profissionais, 30% estrangeiros ou trabalhando para veículos internacionais.