Ângela Maria, 85 anos, comemora 65 anos de carreira com único show em SP, no Bar do Nelson. Hoje.

A partir de hoje, está no ar a Rádio Mar Sem Fim, projeto online de João Lara Mesquita. Para ouvir, é preciso somente computador ou celular e aplicativos como o TuneIn.

Acontece hoje a sessão de estreia do filme A Primeira Missa ou Tristes Tropeços, Enganos e Urucum, de Ana Carolina. No Espaço Itaú Arteplex.

Com ilustrações de Ronaldo Fraga e tradução de Joca Terron, nova edição de Mary Poppins é lançada na Livraria da Vila da Lorena. Hoje.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cristina Schleder lança livro. Hoje, na Livraria Cultura do Iguatemi.

A primeira sala patrocinada por ex-aluno da FGV-SP será inaugurada hoje. A de Raymundo Magliano Filho, em sessão de autógrafos de seu livro, A Força das Ideias para um Capitalismo Sustentável.