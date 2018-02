Vem aí mais Maysa. Com direção da sobrinha homônima da cantora, será montada série de shows, em abril. No palco, antigos parceiros de Maysa dividem a cena com nova geração.

Clima de BBB na SPFW. A Oi vai espalhar câmeras nas salas de maquiagem, rampa de acesso e locais de desfiles.

Aviso aos loucos por álcool. Começou ontem e vai até domingo a lei seca radical nas águas entre Paraty e Angra dos Reis. Cem militares, divididos em 16 embarcações, estão circulando pela região com etilômetros na bagagem.

Vai ser filmada no Brasil a campanha para a TV da linha que Matthew Williamson criou o verão da H&M. O estilista inglês deve vir acompanhar a gravação in loco.

Nos próximos dois anos, as fachadas do casario da ilha de Fernando de Noronha vão ganhar pintura nova. Graças a convênio com a Colgate.

A crítica literária Flora Sussekind passa a ser da curadoria do Prêmio Portugal Telecom.

O que Cesare Battisti e Dilma Rousseff têm em comum? Ambos são ligados ao PAC. No caso dele, trata-se do grupo terrorista italiano Proletários Armados para o Comunismo.