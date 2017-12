A Votorantim assina, hoje, protocolo de intenções com os prefeitos de Juquiá, Miracatu e Tapiraí, no Vale do Ribeira. Para gestão compartilhada da Reserva Legado das Águas.

Fausto de Sanctis lança, hoje, livro na Cultura do Conjunto Nacional.

Claudia Matarazzo ganha comenda de Cavaliere della Repubblica. Hoje, durante a Festa della Repubblica, no Circolo Italiano.

Adriana e Romeu Trussardi Neto recebem convidados, na Firma Casa, hoje, para lançamento de coleção assinada pelos Irmãos Campana.

Giuliana Romanno apresenta coleção nova de sua linha de lingerie. Também hoje, em sua loja nos Jardins.

A Nike abre sua primeira pop up store, sexta-feira, na Vila Madalena. Inspirada no universo do futebol.

A Coca-Cola vai testar invenção da NASA nos estádios. Estreia um refrigerador alimentado por energia solar. Duas unidades estarão na Arena Castelão e no Maracanã.

E a BM&F já está desacelerando com a proximidade do primeiro jogo da Copa. Ontem a movimentação enguiçou no ponto… morno.