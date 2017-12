A Insight Comunicação lança hoje, no Centro Cultural do Banco do Brasil, o livro Formas e Riscados– um panorama das artes do Rio, com imagens de cem obras de diferentes autores.

Neste fim de semana tem festa junina no Cidade Jardim, com quitutes típicos e atrações para crianças e adultos. No sábado, haverá um bingo em benefício do Projeto Velho Amigo, de Regininha Moraes Waib.

O Fórum das Américas, de Mário Garnero, lança, quinta, a campanha #Sport4Climate.Objetivo? Criar elo entre esportes e sustentabilidade.

Depois da maratona de lançamento do longa Os Homens São de Marte… E É Pra Lá Que Eu Vou, Mônica Martelli resolveu descansar. Está na Pousada Tangará, em Trancoso.