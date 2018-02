Andrés Sanchez ganhou da Câmara, ontem, o título de cidadão paulistano.

Roberta Goldfarb abre expo em seu ateliê. Hoje.

Tata Amaral faz pré-estreia da série Rua!. Segunda, na Cinemateca Brasileira.

Para o lançamento do livro de Waly Salomão – que acontece hoje na Livraria Cultura da Paulista –, o filho do poeta, Omar, criou carimbo com a… assinatura do pai.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marcos, goleiro do penta, gostou de viajar no jatinho decorado e configurado para transportar a taça da Copa. Ele perdeu seu voo e acabou “pegando uma carona” no McDonnell Douglas da Fifa.