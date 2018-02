Roberto Trípoli e a família Schmidt convidam para solenidade em homenagem a e obra do dr. Benjamin José Schmidt e ao Dia Nacional do Teste do Pezinho. Dia 6, na Câmara Municipal de São Paulo.

A Riachuelo fez parceria com a blogueira Lala Rudge. Ela vai criar coleção de moda e lingerie. Para 2015.

É hoje o debate Brasil 2014, que Copa é Essa?, com participação de especialistas franceses e do brasileiro Flávio de Campos. Falarão, entre outras coisas, sobre como está sendo vista, no exterior, a organização do Mundial. No Teatro da Aliança Francesa.

Acontece hoje o Baile da Favorita. No Pinheiros.

O seminário comemorativa aos 50 anos de carreira de Ricardo Kotscho acontece hoje. Na Cásper Líbero.

Mauricio de Sousa está em Seul. Abre, hoje, exposição da Turma da Mônica na Central Gallery Lotte.

Consta que o atraso no julgamento dos planos econômicos contribuiu para a saída precoce do ministro Joaquim Barbosa do STF…