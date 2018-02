Sebastião Salgado será homenageado durante jantar na primeira noite do Fórum Mundial de Meio Ambiente, promovido pelo Lide – dias 5 e 6, no Hotel Mabu, em Foz do Iguaçu.

Hoje tem jantar da Vivo em SP. Entre os convidados, Pelé.

A Riachuelo inaugura loja na Avenida Paulista. Hoje.

A Diesel e a Intergroove armam festa para lançar coleção com temática da Copa. Hoje.

Oscar Schmidt autografa sua biografia, escrita por Elias Awad. Hoje, na Cultura do Iguatemi. Cada exemplar vendido renderá R$ 1 ao Graacc.

E Giovanna Antonelli lança, hoje, sua plataforma digital. No Pomar Orgânico, no Rio.

A partir de junho, a RG não terá mais versão impressa. A marca promete novidades para o segundo semestre.