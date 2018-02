Alexandre Birman chamou Giovanni Bianco para mudar o visual de sua marca e Carolina Maluhy para criar o cenário da nova loja, no Cidade Jardim. O resultado será apresentado dia 28, em almoço no Nonno Ruggero – no shopping.

Marta Suplicy é centro de jantar oferecido, segunda, por Eleonora e Ivo Rosset.

Geraldo Alckmin e David Uip participam do 3º Fórum da Saúde e Bem-Estar – promovido pelo Lide em parceria com o Lide Saúde. Hoje e amanhã, no Royal Palm Plaza, em Campinas.

Maria Rita apresenta o show Coração a Batucar. Hoje e amanhã, no Citibank Hall.

É dia 28 a cerimônia em homenagem a Miguel Reale Júnior – seguida por lançamento de livro-tributo ao jurista, que completou 70 anos. No Largo São Francisco.