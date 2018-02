A cantora Céu faz pocket show na festa de reinauguração da única loja da Rolex no Brasil. Hoje, no Nonno Ruggero do Cidade Jardim.

A Anacã Companhia de Dança estreia o espetáculo Principiar. Hoje, no Teatro Sergio Cardoso.

A artista plástica Joana Vieira inaugura sua nova casa-ateliê. Sábado, no bairro de Cidade Jardim.

Fabio Diniz recebe convidados para inauguração do Rock’n Cycles Bar na Vila Madalena. Amanhã.

Correção: na foto da posse do procurador-geral do Estado, Marcio Elias Rosa, publicada ontem, quem aparece com ele é sua afilhada, Laura.