Amanhã tem solenidade do SOS Mata Atlântica. É a abertura do Viva a Mata, que acontece na Bienal.

José Zaragoza abre exposição com cerca de 40 telas que retratam sua paixão pelo futebol. Hoje, na Canvas Galeria de Arte.

Vera Hamburger lança livro no Sesc Pompeia. Hoje.

O artista plástico e muralista Duda Penteado lança novo livro. Hoje, na Cultura do Conjunto Nacional.

Marcos Nogueira lança o livro Sociedade Secreta do Sexo, com baile de máscaras no Bar Estônia. Hoje.

O cônsul de Israel, Yoel Barnea, comemora, hoje, o Dia da Independência de Israel. No clube A Hebraica.

A banda Soul Funk, de Junior Lima, comemora 10 anos de vida com show no Na Mata Café. Hoje.

Correção: quem está montando processo de recuperação do Masp com Beatriz Pimenta Camargo é Heitor Martins, não Heitor Reis.