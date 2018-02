O primeiro desfile de moda a gente não esquece. O cartaz ao lado foi criado em 1952, por uma iniciativa do Masp e da antiga loja Mappin. O autor é o artista italiano Robert Sambonet, que inaugura exposição, a partir do dia 28, no Museu da Casa Brasileira.

Ainda não é desta vez. Gisele Bündchen vem sem Tom Brady para sua curtíssima temporada brasileira. Básica, a top, que desfila domingo para a Colcci, só pediu que não falte muita água mineral em seu camarim.

Ricardo Pinto Nogueira assumiu a diretoria de operações da Corretora Souza Barros.

O escritor e roterista Marçal Aquino bate papo com público, sexta, no Sesc Pinheiros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Athina Onassis International Horse Show deste ano, na Hípica, será entre 31 de julho e 2 de agosto. Com modesto investimento de R$ 15 milhões.

As obras da exposição que Vik Muniz abre dia 22 no MAM do Rio estarão reproduzidas em 144 páginas de um livro-catálogo, assinado por Jair de Souza.

Adriana Barra assina as camisetas do camarote da Seda, no Festival de Verão de Salvador.

Isso é que é espírito prático. Em meio às brigas e confusões no Congresso pela eleição de Câmara e Senado, está praticamente pronto o texto que regulamenta a profissão de… bombeiro.