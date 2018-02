Linda Kohen vem ao Brasil abrir a exposição O Olhar– que comemora seus 60 anos de carreira. Dia 24, na Dan Galeria.

O Bistrô Charlô recebe o enólogo português Luís Sottomayor, da tradicional Casa Ferreirinha, para jantar harmonizado com menu do chef Chico Farah. Terça.

A Havaianas arma festa para apresentar sua primeira coleção de vestuário. Segunda, no Parque do Ibirapuera.

Andrea Murgel lança A Mariposa Azul. Dia 21, na Livraria da Vila do JK Iguatemi.

Ana Kurc e Juliana Sverner recebem convidadas para brunch no ateliê da Aya. Hoje, nos Jardins.

As agência Multicase e Fishfire apresentarão, durante a Copa, a Arena Brahma – montada no Jockey Club nos dias de jogos do Brasil.

Correção: o jantar para François-Henri Pinault, oferecido por Carlinhos Jereissati, está marcado para terça, dia 27 – e não terça, dia 20.