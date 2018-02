Dimitri Mussard pilota get together com a vodca Absolut Elyx. Hoje, em sua sorveteria, Dri Dri.

Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança lança Dom Pedro II na Alemanha. Hoje, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

A marca Diane von Furstenberg arma coquetel com presença de Consuelo Blocker. Hoje, no Shopping JK.

A loja UMA e o designer Geová Rodrigues celebram parceria. Hoje, nos Jardins.

E Dilma inaugura novo hangar industrial da Embraer, em Gavião Peixoto – onde será produzido o supercargueiro KC390. Dia 20. As primeiras unidades estão previstas para o fim do ano.