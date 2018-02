Oscar Niemeyer e Jorge Zalszupin ganham exposição de suas peças de mobiliário. A partir de hoje, na Galeria Espasso, em NY.

Ricardo Almeida, Christian Montgomery, Petrit Spahija, Luigi Baricelli e Marcelo Yura inauguram o Skull Bar, com show de Supla. Hoje, na Rua Amauri.

Frank Thiel abre exposição na Galeria Leme. Hoje.

Maria Pia Trussardi convida para o Show de Talentos. Hoje, no Tetro Alfa. Em prol da Creche Mãe do Salvador.

A Cartel 011 recebe festa de três anos da Wish Casa. Hoje.

É hoje a cerimônia de premiação da ABCA. No teatro do Sesc Vila Mariana.

Alexandre Herchcovitch lança coleção de mobiliário para a Micasa, com coquetel na Bela Vista. Hoje.

Benny Novak prepara jantar em sintonia com o roteiro de A Recompensa – após a pré-estreia do filme. Amanhã, no JK.

Cantareira abaixo dos 9%, o indiano Brahma Chellaney virá ao Brasil – entre dias 20 e 23. Para falar sobre os riscos de escassez de água no mundo e de guerra entre os povos. Parte daConferênciaBrics no Século XXI.