Billy Paul se apresenta no bar Charles Edward, no Itaim. Dia 6 de junho.

Guga Chacra e Ariel Palacios lançam o livro Os Hermanos e Nós. Dia 14, na Livraria da Vila da Alameda Lorena.

É hoje a entrega do Prêmio ABC 2014. Na Cinemateca.

O Estado e a Corpora realizam encontro, dia 26 de maio, com Eduardo Campos, e dia 2 de junho, com Aécio Neves. No Hotel Caesar Park Faria Lima.

É hoje a abertura da exposição Tauromaquia, com trabalhos de Pablo Picasso, Salvador Dalí e Goya. Na Faap.

Eduardo Machado e Wair de Paula armam vernissage da expo Remnants, de Fernando Ferreira de Araújo. Hoje, no Gabinete D Imagem.

Para inaugurar a primeira loja Valentino no Rio, a grife chamou, direto de Londres, os irmãos DJs Sean e Anthony de Souza – filhos de Charlene Shorto e Cacá de Souza. Os queridinhos de Madonna prometem. Dia 20.

Capa do jornal London Evening Standard de ontem: “Os Jogos Olímpicos do Rio podem vir para Londres?”.