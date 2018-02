A Amcham recebe Aécio, Eduardo Campos e Dilma– um por vez – em sua sede a partir de semana que vem.

A Ciam arma noite beneficente do espetáculo Elis, A Musical – com renda revertida à instituição. Dia 14, no Teatro Alfa.

Começa amanhã o concurso Mulheres Que Brilham 2014. Missão? Encontrar novos talentos femininos da MPB. Com apoio da Bombril.

Fernando Lemos abre a exposição Ex-Fotos. Amanhã, na Galeria Fass.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A delegação da Croácia estará em SP domingo. Para treinar? Não, visitar a Pinacoteca.

Jair Rodrigues também será homenageado na 25ª edição do Prêmio da Música Brasileira, que acontece dia 14, no Rio. A premiação já havia programado tributo a Dominguinhos, morto ano passado.