A Secretaria da Educação de SP fez as contas: 39 mil estudantes da rede estadual de ensino têm… os mesmos nomes dos jogadores convocados por Felipão.

Histórias de Arcanjo – um documentário sobre Tim Lopes será exibido hoje em sessão especial no Palácio do Planalto. Com presença de Bruno Quintella, filho de Tim, que assina o roteiro, e do diretor, Guilherme Azevedo.

Associação dos Lojistas dos Jardins instala hoje totem fotográfico na Rua Oscar Freire. Para registrar o afeto entre mães e filhos.

Tatiana e Zé Victor Oliva dão jantar, dia 28, para Galvão Bueno – que oferecerá, na ocasião, seu vinho Bueno-Cipresso Brunello di Montalcino.

E já está a pleno vapor a nova unidade do Studio W, de Wanderley Nunes, no JK.

Abre hoje a primeira GAP Kids. No Cidade Jardim.

Leonardo Meirelles, dono oficial do Labogen, contratou Thiago Sayeg para defendê-lo. O advogado é sócio de escritório chamado Sayeg, Youssef e Omena. Nenhum parentesco com o doleiroAlberto Youssef.