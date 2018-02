Lydia Sayeg expande horizontes: prepara abertura de filial de sua Casa Leão Joalheria no Rio de Janeiro.

O Instituto Votorantim participa do Fórum Brasileiro de Finanças Sociais e Negócios de Impacto. Hoje, em SP.

Estreia hoje Praia do Futuro, com Wagner Moura. No Cinemark do Iguatemi.

E para comemorar 60 anos, o restaurante La Casserole convidou seis chefs e seis cartunistas para jantar fechado hoje. Semana que vem, quem degustar o menu selecionado pelos chefs ganhará uma gravura de um dos cartunistas.