No ano da França no Brasil, quem inverte o roteiro é Maria Bethânia. Desembarca em Paris para show. Em fevereiro.

O pessoal do Cafe de la Musique está muito triste com a pré-temporada de Ronaldo em Itu. É que desde que mudou para São Paulo, o Fenômeno virou frequentador assíduo da casa.

Sérgio Gordilho, da Africa, embarcou nesta quarta para Tóquio. Com outros 25 profissionais, participa do Executive MBA in Creative Leadership.

Christine Yufon, uma das pioneiras da moda contemporânea, ganha desfile-homenagem na SPFW. A apresentação será no dia 23. Último dia do evento.

O DJ Paulo Campos também vai participar da SPFW. Será responsável pela música ambiente do lounge da TAM.

E é da top Izabel Goulart a foto assinada por André Schiliró que estará na exposição montada no restaurante 3×4, durante a SPFW.

Marcos Vilaça faz palestra sobre a obra de Machado de Assis. Nesta sexta, na Embaixada brasileira em Roma.

Com A Favorita chegando à reta final, já tem político repensando em 2010. Olha só o perigo: se Ciro Gomes for eleito presidente, “Flora” fará companhia a Carla Bruni e Michele Obama…