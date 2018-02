Antônio Abujamra está entre os convidados de Paul Heritage, professor da Queen Mary University of London, para participar de debate sobre Shakespeare. Quarta, no CCBB.

Grupo Gattu estreia o espetáculo Reino. Hoje, no Teatro do Sol, em Santana.

André Caramuru lança livro. Quarta, no Espaço Cult.

É terça a abertura de exposição e série de eventos sobre o design italiano. No MuBE.

Guga Chacra e Ariel Palacios lançam Os Hermanos e Nós, dia 14, na Livraria da Vila da Lorena.

Dalton Pastore pilota jantar do Fórum Permanente da Indústria da Comunicação. Com presença de Michel Temer. Quinta, no Jardim Guedala.

Rogério Fasano abre as portas do Fasano e da Trattoria, dia 11, para celebrar o Dia das Mães. Parigi, Gero e Nonno Ruggero também funcionam normalmente.

Eduardo Marson, presidente da Helibras, recebe, segunda, da Câmara de Comércio do Brasil na França, o título de Personalidade do Ano 2014. A cerimônia será em jantar de gala no Petit Palais, em Paris.

Filho Pródigo, curta de Felipe Poroger levou três prêmios no Pernambuco Festival do Audiovisual. Foi o único filme de SP a concorrer.