O Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo convida para jantar de posse de sua nova diretoria e seu presidente, Silvio Ciampaglia. Dia 8, no Buffet França.

O Cine Joia recebe a primeira edição do festival Sounds of New Zealand, com a cantora Ladi6, o produtor e DJ Julien Dyne e a banda Latinaotearoa. Hoje.

Marcus Jansen abre a exposição Veni, Vidi, Succumbe na Galeria Roberta Britto, nos Jardins. Hoje.

Neste feriado de 1º de Maio, o MIS abrirá a exposição Maio Fotografia, que terá entrada gratuita, debates sobre o universo da fotografia e também feirinha gastronômica durante todo o dia.

A agência Haute arma a festa Like a Wedding, com som de Milton Chuquer. Hoje, na Disco.

E o Conselho Estadual de Educação analisa, hoje, parecer que poderá permitir a alunos travestis e transexuais serem tratados pelo nome social. Inclusive em listas de chamada e diários de classe nas escolas em São Paulo.