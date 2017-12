A obesidade, que atinge 17% dos brasileiros e um terço dos franceses, estará no centro do debate entre médicos dos dois países durante o 1º Fórum Médico Franco-Brasileiro da Fondation de l’Académie de Médecine. Dias 24 e 25, no Rio.

Adriana Chamlian e Mário Pantalena já se preparam para lançamento pós-Pascoa. Dia 24, no Real Parque.

O Kosushi comemora 26 anos de atividade hoje, distribuindo drinks nos restaurantes do Itaim e do Shopping Cidade Jardim.

Claudia Saad inaugura loja da Oma Tees no Shopping Pátio Higienópolis. Hoje.

Quem passou ontem por Cumbica deparou com três baldes para dar conta das goteiras. Em pleno salão de embarque do aeroporto.