Aguinaldo Silva e Yoná Magalhães devem fazer dobradinha nos palcos cariocas ainda este ano. Ele está escrevendo A Vida Começa aos Sessenta, que terá a atriz no papel principal.

Guel Arraes está de partida para Pernambuco. Começa lá as filmagens do longa O Bem Amado. Com Marco Nanini e Maria Flor no elenco.

Gringo Cardia criou maquiadeira, inspirada em clássicos do Modernismo, para o Espaço Natura da SPFW.

Depois de três anos, Daniella Sarahyba deixa de ser modelo exclusiva da C&A.

E, para a SPFW, a C&A escalou a artista Catarina Gushiken. Ela vai pintar, oito horas por dia, painel gigante por lá.

Com programa semanal, Alex Atala estréia na Rádio Eldorado. A partir de amanhã.

Mãe grávida de oito meses acaba de decidir o nome do filho: Ronaldo. Sua conta é que, depois de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Cristiano Ronaldo, esse é o caminho para um futuro tranquilo.